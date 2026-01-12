Black Mirror kehrt mit Staffel 8 zurück

Netflix setzt die Sci-Fi-Anthologie „Black Mirror“ mit einer achten Staffel fort und hält am bewährten Anthologie-Prinzip fest.

Staffel 7 der Erfolgsserie erhielt erstmals Nominierungen bei den Golden Globes, was den Rückenwind für neue Episoden deutlich macht. Serienschöpfer Charlie Brooker arbeitet bereits an frischen Ideen, konkrete Infos zu Story oder Cast gibt es aber noch nicht.

In Interviews kündigte er an, erneut mit Genres zu experimentieren – von Science-Fiction über Horror bis hin zu unerwarteten Tonlagen. Für euch heisst das: keine lineare Handlung, sondern eigenständige Folgen über Technik, Gesellschaft und Wahrnehmung.

Ein Starttermin steht noch aus. Geduld ist also weiterhin gefragt.