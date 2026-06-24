Die Blair Witch will zurück auf die grosse Leinwand

Rund 30 Jahre nach seinem Kinostart soll „Blair Witch“ erneut für Gänsehaut sorgen.

„The Blair Witch Project“ gilt als einer der prägenden Filme des Found-Footage-Genres, also jener Horrorfilme, die wirken, als wären sie mit einer Handkamera selbst aufgenommen worden. Nun erhält der Stoff einen weiteren Neustart: Das bislang unbetitelte Reboot soll im September 2027 in die Kinos kommen. Laut früheren Aussagen handelt es sich um eine Neuinterpretation des Klassikers, die den Mythos einer neuen Generation von Horrorfans näherbringen soll.

An dem Projekt sind mehrere bekannte Namen der Horror-Szene beteiligt. Regie führt Dylan Clark, der sich vor allem in der YouTube-Horror-Community einen Namen gemacht hat. Das Drehbuch stammt von Chris Thomas Devlin. Zu den Produzenten zählen unter anderem Jason Blum und James Wan, also zwei Grössen des Genres, die Fans moderner Horrorfilme bestens bekannt sein dürften.