Borderlands-Film in Kürze digital erhältlich

Der Borderlands-Film, der am 9. August mit einer Starbesetzung in die Kinos kam, konnte weder beim Ticketverkauf noch bei den Kritikern überzeugen. Möglicherweise ist das der Grund, warum der Film bereits in Kürze digital auf mehreren Plattformen verfügbar ist.

Rund drei Wochen nach dem Kinostart wird „Borderlands“ digital auf Plattformen wie Amazon Prime Video, Apple TV und Google Play erscheinen. Die schnelle Verlagerung auf digitale Plattformen ist wahrscheinlich auf das schlechte Abschneiden des Films an den Kinokassen zurückzuführen, wo er an seinem Eröffnungswochenende nur 8,8 Millionen Dollar einspielte und damit den vierten Platz an den nordamerikanischen Kinokassen belegte. Bislang hat der Film weltweit nur 24 Millionen Dollar eingespielt und liegt damit weit unter dem geschätzten Produktionsbudget von 115 Millionen Dollar, wobei zusätzliche 30 Millionen Dollar für Marketing und Vertrieb noch nicht eingerechnet sind.