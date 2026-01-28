Born Again: Staffel 2 bringt Hell’s Kitchen in Alarmbereitschaft

Der erste Trailer zu Staffel 2 von „Daredevil: Born Again“ zeigt, warum diese Ecke des MCU wieder deutlich rauer wird.

Im neu veröffentlichten Trailer wird schnell klar: Matt Murdock versteckt sich nicht mehr. Der „Man Without Fear“ (frei übersetzt: furchtloser Kämpfer) agiert offen als Daredevil, im schwarz-roten Anzug und mit klarer Haltung. Währenddessen zieht Wilson Fisk die Schrauben an. Als Bürgermeister instrumentalisiert er das System selbst und schickt eine Anti-Vigilanten-Task-Force auf die Strassen. Sicherheit als Vorwand, Kontrolle als Ziel.

Jessica Jones ist nun offiziell zurück im MCU und Krysten Ritter steht wieder an der Seite von Charlie Cox, erstmals seit „The Defenders“.

„Daredevil: Born Again“ feiert voraussichtlich am 24. März 2026 Premiere auf Disney Plus.