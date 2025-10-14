Bridgerton geht weiter: Staffel 4 offiziell angekündigt

Fans von „Bridgerton“ können sich auf Nachschub freuen. Die 4. Staffel wurde angekündigt und diese erscheint schon Anfang 2026 in zwei Teilen.

Die Liebesgeschichte zwischen Benedict und Sophie geht in die nächste Runde. Bereits am 29. Januar 2026 sollen die ersten vier Folgen auf Netflix erscheinen, die restlichen vier folgen dann ein wenig später am 26. Februar.

Die vierte Staffel markiert bereits die Halbzeit der Serie, die auf Julia Quinns Liebesromanreihe über die acht Geschwister der titelgebenden Familie Bridgerton basiert.

Laut Beschreibung geht es in der kommenden Staffel um „den unkonventionellen zweiten Sohn Benedict. Obwohl sein älterer und sein jüngerer Bruder beide glücklich verheiratet sind, sträubt sich Benedict dagegen, sich niederzulassen – bis er auf dem Maskenball seiner Mutter eine bezaubernde Lady in Silber trifft.“