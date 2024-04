Bridgerton: Netflix enthüllt Trailer zu Staffel 3

Mit der Serie „Bridgerton“ hat Netflix ins Schwarze getroffen, weshalb nun in Kürze auch schon die dritte Staffel erscheint. Ein Trailer zeigt, worauf Fans sich freuen können.

Netflix hat einen Trailer für die kommende dritte Staffel der Erfolgsserie „Bridgerton“ veröffentlicht. Diese Staffel soll acht Episoden umfassen, die in zwei Teile aufgeteilt sind.

„Liebe Leserin, lieber Leser, dieser Autor muss sich fragen ... was ist die primäre Kraft, die uns auf unserem Weg leitet? Ist es unser Verstand oder unser Herz? Vielleicht sollten wir die Antwort gemeinsam herausfinden ... Bridgerton Staffel 3: Teil 1 erscheint am 16. Mai nur auf Netflix“, so der Streaming-Riese.