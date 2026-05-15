Bridgerton Staffel 5

Die nächste Staffel von „Bridgerton“ rückt eine gleichgeschlechtliche Hauptromanze in den Mittelpunkt. Netflix hat bestätigt, dass Staffel 5 von „Bridgerton“ 2027 erscheint und sich auf Francesca Bridgerton sowie Michaela Stirling konzentriert. Damit verändert die Erfolgsserie nicht nur ihren bisherigen Romance-Fokus, sondern verkürzt auch erstmals ihren bisherigen Zwei-Jahres-Rhythmus. Die neuen Folgen entstehen aktuell in Grossbritannien.

Im Zentrum der kommenden acht Episoden steht Francesca Bridgerton, gespielt von Hannah Dodd. Nach dem Verlust ihres Ehemanns John versucht sie, aus pragmatischen Gründen wieder Teil des Heiratsmarkts zu werden, ein Klassiker des Regency-Genres. Kompliziert wird es allerdings, als Johns Cousine Michaela Stirling zurück nach London kommt. Gespielt wird sie von Masali Baduza. Laut offizieller Beschreibung muss Francesca entscheiden, ob sie ihren rationalen Plänen folgt oder ihren Gefühlen.

Zuvor standen bereits andere Bridgerton-Geschwister im Fokus, darunter Colin und Penelope oder Anthony und Kate. Staffel 4 rund um Benedict Bridgerton erscheint noch vor Staffel 5 und wird erneut in zwei Teilen veröffentlicht. Danach warten mit Eloise, Gregory und Hyacinth weiterhin mehrere offene Liebesgeschichten auf ihre grosse Bühne im Netflix-Universum.