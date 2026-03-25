Bridgerton wagt neue Wege

„Bridgerton“ kehrt bald mit einer neuen Staffel zurück und ein frischer Netflix-Teaser zeigt erstmals eine queere Hauptbeziehung im Zentrum der Handlung.

In Staffel 5 steht Francesca Bridgerton im Fokus, gespielt von Hannah Dodd. Zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes will sie eigentlich nur nüchtern in den Heiratsmarkt zurückkehren. Doch als Johns Cousine Michaela überraschend wieder in London auftaucht, geraten ihre Pläne ins Wanken. Aus rationalen Entscheidungen wird plötzlich eine sehr persönliche Gefühlsfrage, die Francesca zwingt, alte Muster zu hinterfragen.

Die Dreharbeiten laufen bereits, grösstenteils ausserhalb Londons, und eine sechste Staffel ist schon bestätigt. Fans dürfen sich also auf noch mehr „Bridgerton“-Dynamik einstellen.