Bruce Campbell kündigt weitere Evil Dead-Filme an

„Evil Dead Rise“ startete erfolgreich im April in den Kinos. Die „Evil Dead“-Filme haben sich im Laufe der Zeit stark weiterentwickelt, was zu der Entscheidung für weitere Fortsetzungen geführt hat.

Der neueste Eintrag in der Reihe war ebenfalls an den Kinokassen erfolgreich. Bruce Campbell, der ursprüngliche Hauptdarsteller und nun Produzent, äusserte sich kürzlich zur positiven Resonanz des Films und kündigte in einem Collider-Interview an, gemeinsam mit den Produzenten Robert Tapert und Sam Raimi in kürzeren Intervallen neue Filme zu veröffentlichen – voraussichtlich alle zwei bis drei Jahre. Dabei betonte er die Bedeutung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen der Zufriedenstellung der Fans und der Vermeidung von Markterschöpfung.

Gemäss dieser Planung dürfen sich die Fans voraussichtlich bereits 2025 oder 2026 auf einen weiteren Film aus der „Evil Dead“-Reihe freuen.