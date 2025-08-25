Bruder-Duell bei Devil May Cry

„Devil May Cry“-Fans dürfen sich freuen: Netflix hat ein neues Lebenszeichen zur Animations-Serie veröffentlicht. Ein erster Trailer zeigt den epischen Showdown zwischen den Brüdern Dante und Vergil.

„Dante gegen Vergil. Bruder gegen Bruder“ – so beschreibt Netflix die kommende Staffel. Neben packender Action verspricht die Serie dank des markanten Designs auch visuell einiges.

Unter der Leitung von „Castlevania“-Produzent Adi Shankar rückt die zweite Staffel die komplexe Beziehung der Brüder ins Zentrum – ein zentrales Motiv, das Fans der legendären Capcom-Reihe bestens vertraut ist. Besonders Dantes Charakterentwicklung soll laut Shankar im Fokus stehen.

„Devil May Cry: Season 2“ startet 2026 exklusiv bei Netflix.