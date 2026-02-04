BTS ist bald zurück und Netflix feiert es

Nach der Pause meldet sich BTS offiziell zurück, mit neuem Album, geplanter Welttournee und, zur Freude vieler Fans, einer Live-Show samt Dokumentation auf Netflix.

BTS X NETFLIX



BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG @ March 21 8pm KST / 4am PST BTS will perform at historic Gwanghwamun Square in Seoul. LIVE worldwide exclusively on Netflix.



BTS: THE RETURN, DOCUMENTARY FILM @ March 27 BTS: THE RETURN, a documentary film showcasing the… pic.twitter.com/x36DC1KSZ9 — Netflix (@netflix) February 3, 2026

Die siebenköpfige K-Pop-Gruppe feiert ihr Comeback mit einem weltweit gestreamten Konzert aus Seoul und einer begleitenden Doku. Beides liefert Einblicke in neue Musik, veränderte Perspektiven und den Neustart nach dem Militärdienst, spannend für Fans und alle, die es noch werden könnten.

Am 21. März 2026 überträgt Netflix „BTS The Comeback Live | Arirang“. Die Performance findet am Gwanghwamun-Platz in Seoul statt, mit Blick auf den historischen Gyeongbok-Palast, eine bewusst gewählte Kulisse für den Neuanfang. Es ist der erste gemeinsame Live-Auftritt nach mehreren Jahren und wird als klassisches Broadcast-Event weltweit verfügbar sein.

Eine Woche später folgt mit „BTS: The Return“ eine Dokumentation über die Entstehung des neuen Albums „Arirang“. Regie führt Bao Nguyen, bekannt für musiknahe Dokumentarfilme, der den kreativen Prozess der Band in den Mittelpunkt stellt.