Buffy-Reboot gestoppt: Hulu zieht den Stecker

Ein Comeback mit Kultpotenzial, doch das von Hulu geplante „Buffy“-Reboot ist vorerst gestoppt.

Hauptdarstellerin Sarah Michelle Gellar bestätigte das Aus persönlich via Instagram. Die Neuauflage von „Buffy – Im Bann der Dämonen“ war seit Anfang 2025 in Entwicklung, mit Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao auf dem Regiestuhl.

Geplant war eine zeitgemässe Fortsetzung mit einer neuen Jägerin, gespielt von Ryan Kiera Armstrong. Gellar sollte parallel in ihre bekannte Rolle zurückkehren. Nun hat der Streamingdienst Hulu das Projekt auf Eis gelegt. Ob dauerhaft, bleibt offen. Branchenintern heisst es, dass weiterhin über mögliche nächste Schritte nachgedacht wird.

Gellar zeigte sich enttäuscht, unterstrich aber ihre enge Verbindung zur Figur und zur Fangemeinde. Für Fans bleibt zumindest ein Hoffnungsschimmer: Ganz abgeschrieben ist das Projekt offenbar noch nicht.