Bugs Bunny trollt Marvel-Hype

Marvel-Fans warten gespannt auf neues Material zu „Avengers: Doomsday“ – und ausgerechnet ein „Looney Tunes“-Film nutzt den Hype nun für einen humorvollen Seitenhieb.

Statt des erhofften „Avengers: Doomsday“-Trailers gab es zuletzt vor allem Spekulationen und zahlreiche Diskussionen in den sozialen Netzwerken. Genau darauf spielt „Coyote vs. Acme“ in einem neuen Teaser an. Gleichzeitig erinnert der Clip daran, dass der Film nach einer ungewöhnlich turbulenten Produktionsgeschichte nun doch den Weg auf die grosse Leinwand findet.

Im Mittelpunkt steht Bugs Bunny, der sich als streng geheimer Informant ausgibt. Das Problem: Seine legendäre Stimme macht die Tarnung innerhalb weniger Sekunden zunichte. Mit dem Gag nimmt der Teaser die moderne Leak-Kultur aufs Korn, in der angebliche Insider-Informationen oft schneller die Runde machen als offizielle Ankündigungen. Ein Thema, das im Zeitalter von Social Media, Gerüchteküchen und Fan-Hype bestens ins Bild passt.

„Coyote vs. Acme“ startet am 28. August 2026 in den Kinos und könnte sich für viele Fans als eine der bemerkenswertesten Comeback-Geschichten des Jahres erweisen.