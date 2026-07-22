Call of Duty-Film bekommt Spielort

Der erste Live-Action-Film zu „Call of Duty“ nimmt weiter Gestalt an und setzt auf das wohl bekannteste Kapitel der Spielereihe.

Nach Jahren voller Spekulationen wird das Projekt konkreter: Der kommende „Call of Duty“-Film spielt im „Modern Warfare“-Universum, das viele Fans mit Figuren wie Captain Price, Soap oder Ghost verbinden. Regisseur Peter Berg bestätigte die Ausrichtung im Rahmen des Fanatics Fest in New York.

Laut den beteiligten Studios soll die Verfilmung sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger abholen. Gleichzeitig könnte der Kinofilm den Startschuss für ein grösseres „Call of Duty“-Universum geben, mit weiteren Filmen oder sogar Serien. Angesichts des anhaltenden Erfolgs von Videospielverfilmungen bleibt abzuwarten, ob der Taktik-Shooter auch auf der grossen Leinwand überzeugen kann.

Der Kinostart ist für den 30. Juni 2028 geplant und fällt damit auf das 25. Jubiläum der beliebten Shooter-Reihe.