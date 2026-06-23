Mit einem neuen Teaser gewährt MAPPA frische Einblicke in den kommenden „Chainsaw Man: Assassins Arc“. Besonders aufmerksam verfolgen Fans die ersten Hinweise auf einen der gefürchtetsten Gegenspieler der Manga-Vorlage.

Im Rahmen des 15-jährigen Jubiläumsevents von MAPPA wurde der neue Teaser zu „Chainsaw Man: Assassins Arc“ vorgestellt. Die Handlung knüpft direkt an die Ereignisse von „Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc“ an und rückt erneut Denji in den Mittelpunkt. Der Kettensägen-Held gerät diesmal ins Visier internationaler Auftragskiller, die es auf sein aussergewöhnliches Herz abgesehen haben. Eine zentrale Rolle spielt dabei die rätselhafte Santa Claus.

Für die Regie zeichnet erneut Tatsuya Yoshihara verantwortlich, der bereits den Reze-Arc-Film inszenierte. Das Drehbuch stammt von Hiroshi Seko, während Kensuke Ushio die musikalische Untermalung übernimmt.