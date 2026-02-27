Charakter-Poster zu Stranger Things: Tales From ’85 setzen den Ton

Das Upside Down ist noch nicht ganz Geschichte: Mit „Stranger Things: Tales From ’85“ bringt Netflix die bekannten Figuren der Serie in animierter Form zurück. Erste veröffentlichte Charakterposter geben nun einen stimmigen Vorgeschmack auf Ton und Stil des neuen Ablegers.

Die Motive zeigen vertraute Gesichter wie Eleven, Mike und Max, führen aber mit Nikki Baxter auch eine neue Figur ein. Die Handlung ist im Winter 1985 angesiedelt und setzt stärker auf Mystery als auf Daueraction. Statt permanenter Eskalation stehen Atmosphäre, schleichende Bedrohungen und eine neue Perspektive auf das bekannte Universum im Vordergrund.

Produziert wird die Serie unter anderem von den Duffer Brothers. Der Start ist für den 23. April geplant. Für euch bedeutet das: vertraute Hawkins-Vibes, ein frisches Animationsformat – und ein weiterer, logisch gesetzter Baustein im stetig wachsenden „Stranger Things“-Kosmos.