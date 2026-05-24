Choose Your Own Adventure-Bücher werden zum Film

20th Century Studios setzt auf Radio Silence

News Jasmin Peukert

Ein weiterer Klassiker aus der Bücherwelt bekommt ein neues Zuhause auf der grossen Leinwand.

20th Century Studios plant eine Filmadaption der interaktiven „Choose Your Own Adventure“-Reihe. Hinter der Kamera stehen Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett (bekannt als „Radio Silence“). Das Drehbuch liefert Tom Bissell. Die Vorlage gilt als frühes Beispiel für interaktives Storytelling, ein Konzept, das zuletzt durch „Black Mirror: Bandersnatch“ wieder stärker ins Rampenlicht gerückt ist. Konkrete Handlungsdetails gibt es bislang noch nicht.

Die Besonderheit: Die „Choose Your Own Adventure“-Bücher funktionieren wie Story-Baukästen. Leser treffen Entscheidungen und beeinflussen so den Verlauf der Handlung – ein literarisches „Skip oder Drama“-Prinzip, lange bevor Streaming-Plattformen ähnliche Auswahlmenüs etabliert haben. Jetzt soll dieses Konzept erstmals in grossem Stil fürs Kino umgesetzt werden.

Für Radio Silence ist das Projekt der nächste Schritt nach Horror-Hits wie „Scream“ und „Ready or Not“. Die zentrale Frage bleibt: Wie erzählt man eine Geschichte, die eigentlich aus vielen möglichen Verläufen besteht?

Quelle: deadline.com
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