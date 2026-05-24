Choose Your Own Adventure-Bücher werden zum Film

Ein weiterer Klassiker aus der Bücherwelt bekommt ein neues Zuhause auf der grossen Leinwand.

20th Century Studios plant eine Filmadaption der interaktiven „Choose Your Own Adventure“-Reihe. Hinter der Kamera stehen Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett (bekannt als „Radio Silence“). Das Drehbuch liefert Tom Bissell. Die Vorlage gilt als frühes Beispiel für interaktives Storytelling, ein Konzept, das zuletzt durch „Black Mirror: Bandersnatch“ wieder stärker ins Rampenlicht gerückt ist. Konkrete Handlungsdetails gibt es bislang noch nicht.

Die Besonderheit: Die „Choose Your Own Adventure“-Bücher funktionieren wie Story-Baukästen. Leser treffen Entscheidungen und beeinflussen so den Verlauf der Handlung – ein literarisches „Skip oder Drama“-Prinzip, lange bevor Streaming-Plattformen ähnliche Auswahlmenüs etabliert haben. Jetzt soll dieses Konzept erstmals in grossem Stil fürs Kino umgesetzt werden.

Für Radio Silence ist das Projekt der nächste Schritt nach Horror-Hits wie „Scream“ und „Ready or Not“. Die zentrale Frage bleibt: Wie erzählt man eine Geschichte, die eigentlich aus vielen möglichen Verläufen besteht?