Chris Columbus wird nicht am Harry Potter-Reboot mitwirken

Chris Columbus, der Regisseur der ersten beiden „Harry Potter“-Filme und Produzent von „Der Gefangene von Askaban“, gilt als einer der kreativen Köpfe, der beliebten Zauberwelt. Eine Rückkehr kommt für ihn allerdings nicht in Frage.

Trotz seiner wichtigen Rolle in der Entstehung des Film-Franchises hat er kürzlich klargestellt, dass er bei der kommenden HBO-Serie nicht mitwirken möchte. „Ich habe meine Version erzählt – für mich gibt es nichts mehr in der Potter-Welt zu tun“, betonte Columbus in einem Interview. Ganz ohne Nostalgie blickt er aber nicht zurück: Die geplante Serien-Adaption bewertet er durchaus positiv und zeigt Verständnis dafür, dass Warner Bros. die „Wizarding World“ neu interpretiert.

Das Reboot, das voraussichtlich 2027 erscheinen soll, möchte die Geschichten um Harry, Hermine und Ron deutlich ausführlicher und detailreicher präsentieren als die ursprünglichen Filme und damit eine ganz neue Generation von Fans in den Bann ziehen. Die Wartezeit könnt ihr euch mit den alten Filmen versüssen.