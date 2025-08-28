Cobra Kai-Macher wagen sich mit Knight Rider an einen Kultklassiker

Die kreativen Köpfe hinter der Netflix-Hitserie „Cobra Kai“ nehmen sich mit „Knight Rider“ den nächsten Klassiker vor. Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg und Josh Heald arbeiten gemeinsam an einer Kino-Adaption des 80er-Jahre-Klassikers.

Die Originalserie von Glen A. Larson lief von 1982 bis 1986 auf NBC und begeisterte in den späteren Jahren auch in Europa ein Millionen-Publikum. Zusammen mit Kultformaten wie „MacGyver“, „MASH“ oder „A-Team“ prägte „Knight Rider“ das Fernsehgefühl einer ganzen Generation.

Im Zentrum stand Michael Knight, gespielt von David Hasselhoff, der mit seinem sprechenden Auto K.I.T.T. für die Organisation FLAG gegen das Verbrechen kämpfte. Die Mischung aus Action, High-Concept-Idee und markantem Synthesizer-Theme machte die Serie zu einem Sinnbild der 80er-Jahre-Popkultur und setzte einen Grundstein für weitere Formate.

Bis die Neuverfilmung auf die grosse Leinwand kommt, könnt ihr euch die Wartezeit beispielsweise mit „Cobra Kai“ versüssen – die perfekte Überbrückung für alle Nostalgie-Fans.