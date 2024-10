Conjuring 4: Dreharbeiten haben begonnen

Viele Horror-Fans warten sehnlichst auf einen nächsten „Conjuring“-Film. Dieser ist bereits in Arbeit und Produzent James Wan veröffentlichte ein erstes Foto vom Set.

„Es ist immer schön, alte Freunde zu sehen und mit ihnen Zeit zu verbringen. Ich werde alle vermissen. Das Ende einer Ära“, schrieb James Wan zum Foto, das die Stühle der Stars Stars Patrick Wilson und Vera Farmiga zeigt. Das ist der Startschuss für den kommenden Film „The Conjuring: Last Rites“ oder auch „Conjuring 4“, der allerdings auch der letzte der Reihe sein wird. Regie führt Michael Chaves, der auch für „Conjuring: The Devil Made Me Do It“ und „The Nun II“ zuständig war. Das Drehbuch stammt von David Leslie Johnson-McGoldrick.

Einzelheiten zur Handlung stehen bisher noch aus. Sicher ist, dass sich die Geschichte erneut um die übernatürlichen Ermittler Ed und Lorraine Warren drehen wird.