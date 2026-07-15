Conjuring-Prequel erzählt die Vorgeschichte

Die Horror-Reihe „The Conjuring“ wird fortgesetzt und setzt dabei auf zwei neue Hauptdarsteller.

Garrett Wareing und Amanda Fix übernehmen in „The Conjuring: First Communion“ die Rollen der jungen Ed und Lorraine Warren. Das Prequel erzählt die Vorgeschichte der bekannten Geisterjäger und zeigt die Anfänge des paranormalen Ermittler-Duos.

Die Handlung spielt mehrere Jahre vor den Ereignissen des ersten „Conjuring“-Films aus dem Jahr 2013. Dass die Reihe fortgesetzt wird, kommt wenig überraschend: Horror-Franchises gehören im Kino und Streaming weiterhin zu den gefragten Formaten, und „The Conjuring“ zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Filmreihen des Genres.

„The Conjuring: First Communion“ soll am 10. September 2027 in die Kinos kommen.