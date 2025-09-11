Das Conjuring-Universum wird erweitert

Nach dem grossen Kino-Erfolg von „The Conjuring: Last Rites“ gibt es gute Nachrichten für Fans des Horror-Franchise: Warner Bros. arbeitet im Hintergrund an einer Serien-Adaption.

Die Geschichten rund um das Geisterjäger-Ehepaar Ed und Lorraine Warren, die auf wahren Begebenheiten basieren sollen, zählen seit jeher zu den Erfolgsfaktoren der Reihe und daran soll angeknüpft werden.

Aktuell entwickelt Warner Bros. gemeinsam mit HBO Max eine „Conjuring“-Serie, die ursprünglich bereits im Jahr 2023 angekündigt wurde. Mit an Bord sind erfahrene Kreative wie Nancy Won, Peter Cameron und Cameron Squires.

Seit dem Start des ersten Films 2013 hat sich „The Conjuring“ zu einer der erfolgreichsten Horror-Reihen aller Zeiten etabliert. Nun dürfen sich Fans wohl auf eine neue, hochwertig produzierte Serie im selben Universum freuen.