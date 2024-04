Cosplayerin präsentiert spektakuläres Fallout-Projekt

Die Marke „Fallout“ sorgt aufgrund der erfolgreichen Spielreihe regelmässig für Gesprächsstoff, erstrecht nachdem Amazon Prime Video kürzlich die Serie veröffentlichte. „Fallout“ eignet sich auch gut für Cosplayer, wie eine Künstlerin beweist.

Lightning Cosplay nennt sie sich in den sozialen Medien und hat sich mit detaillierten und atemberaubenden Kostümen einen Namen in der Szene gemacht. Über Monate hinweg bastelte sie an einem „Fallout 76“-Kostüm, das sie nun stolz präsentiert.

„Perfekt vorbereitet für das Ödland! Als grosser Fan der Fallout-Spiele habe ich viel Arbeit in die Erstellung meines eigenen Vault Dweller-Cosplays investiert. Ich habe mehrere Monate gebraucht, um das ganze Kostüm fertigzustellen, vor allem weil die Tesla Rifle das komplexeste Requisit ist, das wir je gebaut haben (es ist voll funktionsfähig)“, so Lightning Cosplay auf ihrem Facebook-Account.

Die Mühe hat sich gelohnt, wie man aus den Kommentaren herauslesen kann.