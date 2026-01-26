Crocs x LEGO: Wenn Bausteine zu Schuhen werden

Rot, eckig und vor allem gross: LEGO und Crocs haben sich zusammengetan, um einen Schuh an den Start zu bringen, der mehr Statement als Alltagsschuh ist.

LEGO and Crocs are releasing brick-shaped clogs, priced at $150.



Launching next month. pic.twitter.com/Ssqu6pZbmU — Pop Base (@PopBase) January 24, 2026

Am 16. Februar 2026 kommen die sogenannten „LEGO Brick Clogs“ an den Markt. Die Schuhe sehen aus wie überdimensionale LEGO-Steine und sind mit rund 150 Euro bei Crocs und rund 300 Euro bei LEGO nicht unbedingt günstig. Für den Ganztagseinsatz ungeeignet, setzen LEGO und Crocs hier auf Fans und Sammler.

Der Schuh kommt in Form eines klassischen, roten LEGO-Steins mit vier Noppen inklusive Logo, dazu kommt ein klappbarer Fersenriemen. Das Produkt sieht schwer aus, wird aber aus Croslite gefertigt, einem leichten Kunststoff, der schnell trocknet und leicht zu reinigen ist.