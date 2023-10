Crossover zwischen Chucky und M3GAN möglich

„Chucky Season 3“ wird von den Fans sehr gut aufgenommen und auch die KI-Roboterpuppe „M3GAN“ konnte bei Horror-Fans punkten. In einem Interview deutete der „Chucky“-Schöpfer nun ein Crossover an.

In einem Interview mit The Variety deutete Don Mancini an, dass es in Zukunft eine interessante Entwicklung in der Handlung geben könnte. Er sprach über die aktuelle Staffel der Serie und erklärte, wie „Chucky“ seinen Platz in der Popkultur findet. Dabei betonte er die Herausforderungen, denen „Chucky“ ausgesetzt ist, da andere böse Puppen wie „Annabelle“ aus dem „Conjuring“-Universum und insbesondere „M3GAN“ in Erscheinung treten.

In den sozialen Medien haben die beiden Puppen bereits miteinander agiert, als Teil der Promotion für „M3GAN“, um den Fans zu verdeutlichen, dass beide Killerpuppen-Charaktere unter dem Dach von NBC Universal stehen.

Dies wirft die Frage auf, ob es in Zukunft zu einer direkten Begegnung zwischen den beiden kommen könnte. Auf diese Frage antwortete Mancini: