Die „Crunchyroll Anime Awards“ feiern 2026 ihr zehnjähriges Bestehen und gehen im Mai in ihre nächste Runde.

Verpass nicht die Crunchyroll Anime Awards 2026, live aus Tokyo am 23. Mai!



Sally Amaki und Jon Kabira kehren für die Moderation zurück, zusammen mit Auftritten von Yoko Takahashi und dem Orchester der Tokyo Philharmonie! pic.twitter.com/eObE80Olq1 — Crunchyroll.de (@Crunchyroll_de) January 28, 2026

Die Preisverleihung steigt am 23. Mai 2026 in Tokio und setzt erneut auf den bekannten Event-Mix: eine globale Pre-Show, der Orange Carpet statt klassischen roten Teppichs und Live-Performances. Als Hosts kehren Sally Amaki und Jon Kabira zurück, bereits zum vierten Mal in Folge führen sie gemeinsam durch den Abend.

Im Fokus stehen wie immer die Auszeichnungen selbst. Ab dem 2. April könnt ihr weltweit abstimmen, sobald die Nominierten in 32 Kategorien bekanntgegeben werden, darunter auch „Anime of the Year“. Wahlberechtigt sind Serien und Filme, deren Premiere zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2025 lag.