Cyberpunk: Edgerunners 2: Neuer Trailer zeigt frische Gesichter

Netflix erlaubt mit einem neuen Trailer zu „Cyberpunk: Edgerunners 2“ einen ausführlichen Blick auf die vier Hauptfiguren und macht deutlich: In Night City bleibt Überleben ein riskantes Geschäft.

Mit Weak Kingsley, D, Roman Carax und Talia Yang rückt die Serie komplett neue Charaktere in den Mittelpunkt. Die zehn Folgen erzählen eine eigenständige Geschichte und spielen erneut in der gesetzlosen Metropole Night City. Dort kämpfen die vier Protagonisten mit unterschiedlichen Motiven ums Überleben – von Rache über die Suche nach dem eigenen Platz bis hin zu gefährlichen Konzerngeheimnissen. Laut offizieller Handlung stehen dabei Themen wie Familie, Vermächtnis und persönliche Perspektiven im Fokus.

Der Start von „Cyberpunk: Edgerunners 2“ ist für den Herbst 2026 auf Netflix geplant, ein genauer Termin steht aber noch nicht fest.