DAN DA DAN geht weiter

Die zweite Staffel von „DAN DA DAN“ ist vorbei – doch Fans müssen nicht lange warten: Staffel 3 ist bereits offiziell in Arbeit.

In der Ankündigung heisst es: „Lasst uns mit Momo, Okarun und Turbo Babaa feiern.“ Ein konkreter Starttermin oder Details zur Handlung sind allerdings noch nicht bekannt.

Für alle, die neu dabei sind:

Die Serie dreht sich um die Highschool-Schülerin Momo, die aus einer Familie von Spiritisten stammt. Als sie auf ihren Klassenkameraden Okarun trifft – einen Okkultismus-Fan – geraten die beiden schnell aneinander: Momo glaubt an Geister, aber nicht an Aliens, während Okarun überzeugt von Aliens ist, jedoch Geister ablehnt. Doch schon bald stellt sich heraus, dass beide Phänomene tatsächlich existieren. Momo erweckt eine verborgene Kraft, Okarun erhält die Macht eines Fluchs – und gemeinsam müssen sie sich den übernatürlichen Bedrohungen stellen, die ihre Welt ins Chaos stürzen könnten.