Daredevil: Born Again – Staffel 2 legt nach

Kurz nach dem Trailer legt Marvel bei „Daredevil: Born Again“ mit einem TV-Spot nach und erlaubt Fans so einen weiteren Blick auf das Geschehen.

A new ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ Season 2 Teaser has been released, playing in front of ‘WONDER MAN’ on Disney+ right now.



Featuring a New Look at Matt Murdock.#DaredevilBornAgain Season 2 hits Disney+ March 24! pic.twitter.com/T5qbgMfkU0 — CinXperience (@CinXperience) January 28, 2026

Zum Start der neuen Staffel ist Matt Murdock eigentlich auf der Flucht. Umso spannender ist eine frische Szene aus dem TV-Spot: Daredevil steht wieder im Gerichtssaal. Das deutet darauf hin, dass der „Man Without Fear“ erneut als Anwalt arbeitet oder wir einen Rückblick sehen.

Visuell legt der Spot ebenfalls nach. Eine Explosion, kombiniert mit Bildern von Daredevil, der aus den Gewässern rund um New York auftaucht, lässt wenig Raum für ruhige Episoden.

Die zweite Staffel von „Daredevil: Born Again“ läuft am 25. März 2026 bei Disney+ an, also rund ein Jahr nach der Premiere der Ersten.