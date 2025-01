Daredevil: Born Again - Update zur zweiten Staffel

„Daredevil“-Fans können sich dieses und nächstes Jahr auf ordentlich Marvel-Action freuen. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von „Daredevil: Born Again“ starten schon bald.

Die erste Staffel, bestehend aus neun Episoden, feiert ihre Premiere schon am 5. März 2025 auf Disney+ und wird dann wöchentlich ausgestrahlt. Fans müssen sich also nicht lang gedulden. Hauptdarsteller Charlie Cox hat kürzlich ausserdem ein Update zur Zukunft der Serie gegeben: Laut dem Schauspieler beginnen die Arbeiten an der zweiten Staffel bereits im Frühjahr 2025.

Neben Cox kehren auch Vincent D’Onofrio als Wilson Fisk (Kingpin), Jon Bernthal als Punisher, Deborah Ann Woll als Karen Page und Elden Henson als Foggy Nelson zurück. Ausserdem werden neue Charaktere wie Heather Glenn und White Tiger eingeführt. Die Handlung wird durch spannende Verbindungen zu Fisk in seiner Rolle als Bürgermeister von New York City erweitert.