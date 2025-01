Daredevil: Born Again zeigt krasse Action-Szenen im Trailer

Marvel hat sich Zeit gelassen, doch nun ist der erste Trailer zu „Daredevil: Born Again“ endlich da – und er verspricht eine packende Mischung aus Story und Action.

Produzent Brad Winderbaum hatte bereits im Vorfeld angedeutet, dass die Serie mit intensiven Actionszenen überzeugen wird:

„Ich sage euch, einige der brutalsten Actionszenen, die wir je auf die Leinwand gebracht haben, gibt es in ‚Daredevil: Born Again‘. Es ist keine Horrorshow, aber sie bietet unglaublich viel Power und jede Menge Action – um es milde auszudrücken.“

Ein Blick auf den Trailer bestätigt diese Aussage eindrucksvoll. Darüber hinaus betonte Winderbaum, dass die Charaktere in der Serie mittlerweile gereift sind und das Universum sich weiterentwickelt hat. Sowohl die Welt als auch die Gesellschaft hätten sich verändert, was sich auch in der Handlung widerspiegeln werde.

Was genau uns erwartet, werden wir im kommenden Frühjahr erfahren: „Daredevil: Born Again“ startet voraussichtlich am 4. März 2025 auf Disney+.