DC macht Ernst mit Absolute Batman

Der nächste Schritt für DCs erfolgreiche „Batman“-Neuinterpretation ist offiziell: „Absolute Batman“ wird als Animationsserie umgesetzt. Nach dem erfolgreichen Start der Comic-Reihe bringt DC Studios den deutlich härteren Dunklen Ritter auf den Bildschirm und das mit einem Kreativteam, das bereits die Vorlage massgeblich geprägt hat.

First logo for the ‘ABSOLUTE BATMAN’ animated series. pic.twitter.com/9JGqsr38LU — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 25, 2026

Die Serie basiert auf der gleichnamigen Comic-Reihe von Autor Scott Snyder, der auch als Showrunner fungiert. Für die Optik setzt DC auf eine vollständig computergenerierte Animation, die stilistisch an die „Batman Ninja“-Filme angelehnt ist.

„Absolute Batman“ erzählt die Geschichte von Bruce Wayne auf völlig neue Weise. Statt eines milliardenschweren Unternehmers steht ein jüngerer, körperlich deutlich massiverer Batman im Mittelpunkt, der mit kompromisslosen Methoden gegen das Verbrechen in Gotham vorgeht. Auch bekannte Figuren wurden neu interpretiert, darunter sein Erzfeind Joker.