Dead by Daylight kommt ins Kino

Das Horror-Game „Dead by Daylight“ wagt den Sprung auf die Kinoleinwand. Die Filmadaption entsteht in Zusammenarbeit mit Blumhouse und Atomic Monster, zwei Studios mit viel Erfahrung im Genre.

Blumhouse und Atomic Monster setzen den Multiplayer-Hit als Spielfilm um. Das Drehbuch schreiben David Leslie Johnson-McGoldrick und Alexandre Aja, zwei Horror-Autoren mit unterschiedlichen Schwerpunkten: hier erzählerischer Fokus, dort körperlich spürbare Spannung. Eine Regie steht noch nicht fest, die inhaltliche Ausrichtung jedoch schon: Survival-Horror kombiniert mit psychologischem Terror.

Inhaltlich orientiert sich der Film am Kern des Spiels. Vier Überlebende kämpfen gegen einen Killer, Flucht ist möglich, aber nie sicher. Statt auf explizite Gewaltdarstellung soll der Film stärker auf Figuren, ihre Entscheidungen und eine dichte Atmosphäre setzen: Spannung durch Bedrohung statt durch Schockeffekte.

„Dead by Daylight“ ist seit 2016 erfolgreich und hat weltweit mehr als 60 Millionen Spieler erreicht. Die Kinoadaption soll das bekannte Universum erweitern, ohne sich ausschliesslich auf Fanservice zu verlassen.