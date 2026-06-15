Dead by Daylight wird zum Kinofilm

Aus dem Multiplayer-Hit für lange Gaming-Nächte wird ein Filmprojekt und die Verfilmung von „Dead by Daylight“ hat mit Regisseur Thordur Palsson nun einen kreativen Kopf gefunden.

Fans des Horror-Games dürfen aufhorchen: Blumhouse und Atomic Monster treiben die Kinoadaption von „Dead by Daylight“ weiter voran. Mit Thordur Palsson übernimmt ein Regisseur das Projekt, der bereits mit düsteren Stoffen Erfahrung gesammelt hat.

Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2016 gehört „Dead by Daylight“ zu den bekanntesten asymmetrischen Multiplayer-Spielen. Vier Überlebende kämpfen gemeinsam ums Entkommen, während ein einzelner Killer Jagd auf sie macht. Ein Konzept, das inzwischen zum festen Bestandteil der Streaming- und Gaming-Kultur geworden ist. Hinter dem Katz-und-Maus-Spiel verbirgt sich zudem eine umfangreiche Hintergrundgeschichte rund um die mysteriöse Entität, die Täter und Opfer aus unterschiedlichen Welten in einen endlosen Kreislauf zwingt.