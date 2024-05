Deadpool & Wolverine: Kinogänger bekommen besonderen Popcorn-Eimer

Popcorn-Sammelbecher gibt es bereits seit vielen Jahren in den Kinos, der von „Deadpool & Wolverine“ ist aber noch mal eine ganz andere Hausnummer, wie ein witziges Promo-Video beweist.

Im Juli 2024 läuft „Deadpool & Wolverine“ in den Kinos an. Es wurden bereits zahlreiche Trailer und Promo-Videos zum Film veröffentlicht – der neueste hat es aber in sich.

„In einigen Jahren wird man auf das Jahr 2024 als das Jahr zurückblicken, in dem der Krieg der Popcorn-Eimer begann“, schreibt Schauspieler Ryan Reynolds zum Video des Eimers, geschmückt von den Worten „Designed by Deadpool“.

Tatsächlich ist davon auszugehen, dass dieser Eimer zu einem beliebten Sammelobjekt werden wird. Ob er weltweit oder lediglich in den USA zu haben sein wird, wird in dem Video allerdings nicht verraten.