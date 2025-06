Death Stranding: Drehbuchautor für Animationsfilm gefunden

Nach dem Erfolg des Videospiels und der angekündigten Live-Action-Verfilmung wird das „Death Stranding“-Universum nun auch um einen Animationsfilm erweitert. Das Drehbuch übernimmt Aaron Guzikowski, bekannt durch Werke wie „Prisoners“ und „Raised by Wolves“.

Der Animationsfilm richtet sich klar an ein erwachsenes Publikum und verspricht düstere Horror-Elemente sowie packende Action. Stilistisch soll sich das Projekt an anderen erwachsenen Animationsproduktionen orientieren – etwa dem „John Wick“-Prequel oder „Predator: Killer of Killers“.

Bis zum Filmstart können sich Fans die Wartezeit mit dem nächsten Spiel verkürzen. „Death Stranding 2: On the Beach“ erscheint am 26. Juni 2025.