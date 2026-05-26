Demon Slayer: Infinity Castle 2 in Arbeit

Nach dem erfolgreichen Start von „Demon Slayer: Infinity Castle“ gibt es nun endlich ein offizielles Update zur Fortsetzung. Crunchyroll-Chef Rahul Purini bestätigt: Der zweite Teil der geplanten Filmtrilogie befindet sich aktuell in Produktion.

Der erste „Infinity Castle“-Film entwickelte sich weltweit schnell zum Kassenerfolg und führte die finale Storyline rund um Tanjiro und die Hashira weiter. Laut Purini arbeitet das Studio daran, den nächsten Film „so schnell wie möglich“ fertigzustellen. Einen konkreten Starttermin gibt es bislang allerdings noch nicht.

Fest steht jedoch: Die Trilogie adaptiert den finalen Arc des Manga von Koyoharu Gotouge. Wer die Vorlage kennt, dürfte bereits ahnen, worauf der zweite Film hinausläuft. Tanjiro und die „Demon Slayer“-Elite rücken weiter gegen Muzan Kibutsuji und die Upper Rank-Dämonen vor – inklusive mehrerer Kämpfe, die unter Anime-Fans seit Jahren heiss diskutiert werden.