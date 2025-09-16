Demon Slayer hat einen Rekord gebrochen

„Demon Slayer“ zählt zu den erfolgreichsten Anime aller Zeiten – und das wurde erneut mit dem Kinofilm „Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle“ bewiesen, der gerade vor allem in den USA Rekorde bricht.

Der Einfluss von Manga und Anime auf den westlichen Markt wächst stetig. So gelang „Infinity Castle“ in den USA ein historischer Erfolg: Der Film erzielte das umsatzstärkste Startwochenende eines Anime überhaupt und übertraf damit den bisherigen Rekordhalter „Pokémon: The First Movie“.

Doch der grosse Erfolg von „Infinity Castle“ ist kein Einzelfall, sondern Ausdruck eines klaren Trends. Anime begeistert vor allem Gen Z und Gen Alpha. Zielgruppen, die für Hollywoods Zukunft entscheidend sind. Anstatt sich einseitig auf Live-Action-Adaptionen zu konzentrieren, sollten US-Studios daher verstärkt den Blick auf Manga und Anime richten, die nicht nur kulturell, sondern auch wirtschaftlich zunehmend an Bedeutung gewinnen.