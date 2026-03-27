Devil May Cry: Staffel 2 – Mehr Gefühl als Gemetzel

Ein kurzer Clip zu „Devil May Cry: Staffel 2“ und plötzlich verwandelt sich die gewohnte Dämonen-Action in eine Familiengeschichte, die euch überraschend direkt erwischt.

Der neue Trailer blickt tief in die gemeinsame Vergangenheit der ungleichen Brüder, zeigt den Moment, der sie endgültig auseinanderriss, und deutet einen Konflikt an, der weit mehr ist als ein stylischer Schlagabtausch.

Im Zentrum steht eine ungewohnt ruhige Szene: Dante und Vergil als Kinder, spielend im Garten, während ihre Mutter ihnen einen Satz mitgibt, der die gesamte Stimmung der Staffel vorwegnimmt: Schmerz ist kein Gegner, den man einfach besiegen kann. Danach schneidet der Trailer hart in die Gegenwart, direkt zu den Folgen jener Nacht, in der ihr Zuhause brannte und Vergil zurückblieb. Seine Frage „Was wäre, wenn unsere Rollen vertauscht wären?“ zieht sich wie ein roter Faden durch die neuen Szenen.

„Devil May Cry: Staffel 2“ läuft ab 12. Mai auf Netflix.