Disney enthüllt epischen Trailer zu Tron: Ares

Disney hat mit dem frisch veröffentlichten Trailer zu „Tron: Ares“ einen echten Volltreffer gelandet – zumindest, wenn man die begeisterten Kommentare der Fans betrachtet. Das epische Video entfacht die Vorfreude auf das nächste Kapitel der Kultreihe spürbar.

Vor über vier Jahrzehnten startete das ursprüngliche „Tron“ und legte damit den Grundstein für eine einzigartige Sci-Fi-Marke, die nicht nur in Form von Fortsetzungen, sondern auch durch Merchandise, Videospiele und sogar Freizeitpark-Attraktionen weiterlebt.

Im neuen Film steht Ares im Mittelpunkt, ein hochentwickeltes Programm, das aus der digitalen Welt in die Realität geschickt wird. Seine gefährliche Mission markiert die erste direkte Begegnung der Menschheit mit künstlich erschaffenen Wesen – eine gewaltige Zäsur in der Geschichte der Reihe.

Neben dem legendären Jeff Bridges ergänzen unter anderem Stars wie Gillian Anderson, Evan Peters, Jodie Turner-Smith und Cameron Monaghan den Cast. „Tron: Ares“ startet am 10. Oktober weltweit in den Kinos.