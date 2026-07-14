Disney erweitert Kultwelt The Nightmare Before Christmas

Seit rund 30 Jahren begeistert „Nightmare Before Christmas“ Fans zwischen Halloween und Weihnachten. Jetzt kehrt Halloween Town mit einem neuen Kapitel zurück, allerdings nicht als Film, sondern in Buchform.

Disney schliesst die „Pumpkin Queen“-Trilogie mit dem Roman „The Nightmare Before Christmas: Shadow Over the Pumpkin Queen“ ab. Erneut steht Sally im Mittelpunkt, die sich einer neuen Bedrohung stellen muss, nachdem Jack Skellington entführt wurde. Gleichzeitig deutet Disney neue Enthüllungen zur Geschichte des Fantasy-Universums an – ein spannender Ausblick für langjährige Fans und alle, die Halloween Town neu entdecken möchten.

Disney setzt damit den Trend fort, bekannte Film- und Streaming-Marken mit neuen Geschichten in Buchform zu erweitern. Wer Halloween Town jedes Jahr zwischen Halloween und Weihnachten einen Besuch abstattet, bekommt diesmal frischen Lesestoff, ganz ohne Stop-Motion, dafür mit schräger Fantasy und einer guten Portion Grusel.