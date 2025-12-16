Disney gräbt tiefer im Märchenwald

Disney hat vor, einen bekannten Nebencharakter ins Rampenlicht zu rücken. Der Konzern plant ein Live-Action-Spin-off rund um Gaston, den selbstverliebten Jäger aus „Die Schöne und das Biest“.

Vieles rund um das Projekt ist noch offen, klar ist aber, dass Disney eine Neuinterpretation mit einem abenteuerlichen Twist plant. Es reiht sich in Disneys anhaltenden Trend ein, bekannte Figuren neu zu erzählen. Das Drehbuch wird von David Callaham geschrieben, der bereits an Blockbustern wie „Godzilla x Kong“ gearbeitet hat.

„Die Schöne und das Biest“ erschien 1991 und gehört zu Disneys erfolgreichsten Animationsfilmen, bevor 2017 die Realverfilmung folgte. Luke Evans, der damals Gaston verkörperte, soll für das neue Projekt allerdings nicht zurückkehren.