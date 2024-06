Disney hat die Rolle der Vaiana besetzt

Disney hat nach einer umfangreichen Suche die neue „Vaiana“ für das kommende Live-Action-Remake gefunden. Die 17-jährige Newcomerin Catherine Laga‘aia aus Sydney, Australien, wird die Hauptrolle im Remake des Animationsfilms von 2016 spielen.

Bei Disney herrscht derzeit das „Vaiana“-Fieber. Das Unternehmen arbeitet nicht nur mit Hochdruck am kommenden Animationsfilm „Vaiana 2“, auch die Arbeit an der Live-Action-Adaption ist im vollen Gange. Inzwischen wurde mit Catherine Laga‘aia auch die Besetzung für die Hauptrolle gefunden. Laga‘aia, deren Grosseltern aus Samoa stammen, äusserte sich begeistert über diese Möglichkeit:

„Ich freue mich sehr darauf, diese Figur zu verkörpern, denn ‚Vaiana‘ ist eine meiner Lieblingsfiguren. Mein Grossvater stammt aus Fa'aala, Palauli, in Savai'i. Und meine Grossmutter stammt aus Leulumoega Tuai auf der Hauptinsel 'Upolu in Samoa. Ich fühle mich geehrt, die Gelegenheit zu haben, Samoa und alle pazifischen Inselvölker zu feiern und junge Mädchen zu vertreten, die so aussehen wie ich.“