Disney: Termine für Toy Story 5, The Mandalorian & Grogu und mehr

Bei Disney hat sich einiges getan, so stehen nun einige Termine von Produktionen fest, ausserdem wurde die eine oder andere verschoben.

Auch in den kommenden Monaten und Jahren hat Disney einige Asse im Ärmel. Woody und Buzz kehren beispielsweise zurück auf die grosse Leinwand. „Toy Story 5“ soll am 19. Juni 2026 in den Kinos Premiere feiern, nachdem der Film bereits 2023 angekündigt wurde.

Auch für „The Mandalorian“-Fans gibt es Nachschub. Der „Star Wars“-Film „The Mandalorian & Grogu“ wurde für eine Kino-Premiere am 22. Mai 2026 angekündigt. Jon Favreau führt Regie bei dem Film, der aus seiner Disney+ Show hervorgegangen ist und in dem Pedro Pascal die Hauptrolle spielt.

Der Film „Tron: Ares“ mit Jared Leto in der Hauptrolle soll am 10. Oktober 2025 fertig sein und ist die Fortsetzung der Kultklassik-Reihe aus den Jahren 1982 und 2010.

Einige Termine mussten verschoben werden. Dazu gehört auch die Live-Action-Adaption von Disneys „Vaiana“ mit Dwayne Johnson. Ursprünglich für den 27. Juni 2025 angekündigt, soll er nun am 10. Juli 2026 erscheinen. Ganz verzichten müssen Fans allerdings nicht, denn mit „Vaiana 2“ soll noch in diesem Winter die Fortsetzung des Animationsfilms erscheinen. Verschoben wurde ausserdem „20th Century's The Amateur“ vom 8. November 2024 auf den 11. April 2025.