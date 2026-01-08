Disney verfilmt Rapunzel neu

Disney lässt die Haare wieder herunter und hat nun die Hauptrollen für die Live-Action-Version von „Rapunzel – Neu verföhnt“ besetzt. Damit nimmt das lange geplante Projekt spürbar Fahrt auf.

Für den Film setzt Disney auf Teagan Croft („Titans“) als Rapunzel und Milo Manheim („Zombies“) als Flynn Rider. Beide bringen Erfahrung aus Serienformaten und Musical-Produktionen mit – ein Pluspunkt für eine Geschichte, in der Musik eine zentrale Rolle spielt. Noch offen ist die Besetzung der Antagonistin Mutter Gothel. Scarlett Johansson galt zeitweise als Favoritin, entsprechende Gespräche führten jedoch bislang zu keinem Ergebnis.

Nach wechselhaften Erfolgen früherer Live-Action-Adaptionen sehen viele Fans und Branchenbeobachter bei „Rapunzel“ dennoch grosses Potenzial. Die Erwartungen sind entsprechend hoch.