Disney verschiebt Start von Schneewittchen

Disney hat die Veröffentlichung seines Live-Action-Remakes von „Schneewittchen“ verschoben und auch andere Produktionen müssen noch warten.

(Bild: Screenshot@Disney)

„Schneewittchen“ mit Rachel Zegler sollte ursprünglich am 22. März 2024 in die Kinos kommen. Aufgrund des anhaltenden Streiks der SAG-AFTRA, der dazu führt, dass mehrere Studios verschieben müssen, gibt es jetzt allerdings ein neues Datum für die Premiere. Disney-Fans müssen sich jetzt voraussichtlich bis zum 21. März 2025 gedulden, also ein Jahr länger.

Zusätzlich zu dieser Nachricht hat Disney ein neues Foto aus dem Film veröffentlicht, das Rachel Zegler in der Rolle von Schneewittchen zusammen mit den sieben Zwergen zeigt.

Auch verschoben wird „Elio“. Ursprünglich zum 1. März 2024 eingeplant, wird dieser Film nun am 13. Juni 2025 erscheinen.