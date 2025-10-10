Disney zieht Rapunzel für Realfilm wieder aus dem Turm

Disney setzt seine Reihe an Realverfilmungen fort: Mit „Rapunzel – Neu verföhnt“ steht die nächste Live-Action-Adaption in den Startlöchern. Für die Rolle der listigen Mutter Gothel ist bereits ein Hollywood-Star im Gespräch.

Das Unternehmen nimmt sich mit dem „Rapunzel“-Film ein neues Projekt vor, nachdem es Anfang des Jahres vorerst auf Eis gelegt wurde. In den vergangenen Jahren musste Disney mit Realverfilmungen sowohl Erfolge als auch Rückschläge verkraften – vor allem „Schneewittchen“ sorgte zuletzt für reichlich Kritik.

Im Gespräch für die Rolle der manipulativen Mutter Gothel ist Scarlett Johannsson. Eine Besetzung, die bei vielen Fans für Begeisterung sorgen dürfte. Regie führt Michael Gracey, das Drehbuch stammt von Jennifer Kaytin Robinson und auch Produzentin Kristin Burr ist mit an Bord. Sie arbeitete bereits an „Cruella“ mit.

Der neue Film soll an die erfolgreichen Realverfilmungen wie „Die Schöne und das Biest“ anknüpfen und das Potenzial ist gross: Die animierte Originalversion von 2010 spielte rund 600 Millionen US-Dollar ein und machte Rapunzel zu einer der beliebtesten modernen Disney-Prinzessinnen.