Doctor Who: Neuer Trailer zur kommenden Staffel

Die sehr beliebte BBC-Serie „Doctor Who“ geht bald weiter. Der Sender hat einen Trailer zur kommenden Staffel veröffentlicht, in der Ncuti Gatwa in seiner ersten offiziellen Staffel als fünfzehnter Doktor zu sehen sein wird.

„Bereit, durch die Zeit zu rocken?“, fragt BBC zur neuen Staffel von „Doctor Who“, die am 10. Mai Premiere auf Disney+ feiern wird. Sie besteht aus acht Episoden und führt die Zuschauer in den Weltraum und in die 1960er-Jahre.

Zu den Gastdarstellern gehören Michelle Greenidge, Angela Wynter, Anita Dobson, Aneurin Barnard, Yasmin Finney, Jonathan Groff, Gwïon Morris Jones, Bonnie Langford, Genesis Lynea, Jemma Redgrave, Lenny Rush und Indira Varma.