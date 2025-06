Doctor Who: Teaser Trailer zu Spin-off-Serie

Der Release des neuen „Doctor Who“-Spin-off-Serie rückt näher. Disney+ hat nun einen Teaser-Trailer zu „The War Between The Land And The Sea“ enthüllt.

In der kommenden „Doctor Who“-Serie dreht sich alles das Auftauchen einer unterseeischen humanoiden Spezies namens Sea Devils. In der Beschreibung heisst es:

„Als eine furchteinflössende und uralte Spezies aus dem Ozean auftaucht und sich dramatisch der Menschheit offenbart, wird eine internationale Krise ausgelöst. Mit der gesamten Bevölkerung in Gefahr, schreitet Unit ein, während sich Land und Meer im Krieg gegenüberstehen.“

„The War Between The Land And The Sea“ soll im Laufe des Jahres 2025 bei Disney+ erscheinen – ein genaues Datum steht allerdings noch nicht fest.