Doctor Who: Verlorene Folgen wieder da

Eine kleine Zeitreise für „Doctor Who“-Fans: Ein lange verschollenes Stück TV-Geschichte ist wieder aufgetaucht und ihr könnt es bald selbst sehen.

Zwei Episoden aus den 60ern galten jahrzehntelang als verloren, jetzt sind sie wieder da. Erste Ausschnitte wurden bereits veröffentlicht, die kompletten Folgen folgen an Ostern im Stream. Das Comeback zeigt nicht nur bekannte Figuren, sondern auch, wie lückenhaft frühe TV-Archive waren.

Die Episoden „The Nightmare Begins“ und „Devil’s Planet“ aus „The Daleks’ Master Plan“ verschwanden nach ihrer Ausstrahlung 1965. Nun sind sie zurück im Archiv der BBC, entdeckt durch die Filmstiftung Film is Fabulous. In den ersten Szenen ist unter anderem William Hartnell als erster Doctor zu sehen, dazu typische Dalek-Momente. Auch Nicholas Courtney taucht in einer frühen Rolle auf.

Dass die Folgen verschwanden, liegt an den damaligen Archivpraktiken: Bänder wurden häufig gelöscht oder wiederverwendet. Ein strukturiertes Archiv gab es nicht. Erst ab 1981 begann die BBC systematisch zu sichern. Zu diesem Zeitpunkt fehlten bereits 152 Episoden, heute sind es noch 95. Besonders „The Daleks’ Master Plan“ war betroffen, da die Geschichte damals nicht international vertrieben wurde.

Die restaurierten Episoden starten an Ostern auf BBC iPlayer.